Les papillotes de Noël, une tradition lyonnaise qui perdure

Nées à Lyon il y a 200 ans, les papillotes de Noël sont une gourmandise qui fait partie des traditions locales. Un savoir-faire que les chocolatiers de la ville font encore perdurer. Cette friandise est fabriquée à base de sucre, d'amandes concassées et de chocolat. Des matières premières sculptées avec adresse et précision par les artisans chocolatiers. Ce qui distingue le plus les papillotes, c'est surtout le petit message à lire que l'on glisse dans la gourmandise.



