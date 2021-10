Les paquebots de retour à Cherbourg, mais a minima

Des touristes allemands sont heureux de découvrir Cherbourg, mais aussi un peu frustrés. "Je ne serais jamais venu à Cherbourg sans cette croisière. On doit rester tous ensemble. On ne peut pas faire les boutiques ou visiter la ville par nous-même", "j'espère qu'on pourra de nouveau faire les boutiques lors de la prochaine croisière. D'habitude, on préfère descendre du bateau et choisir les boutiques et les restaurants", expliquent certains. Sentiments également mitigés pour les commerçants, qui préfèrent rester positifs.