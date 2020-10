Les passionnés du château de Versailles

Symbole absolu de la démesure avec son domaine de 830 hectares, ses 55 fontaines et bassins, ainsi que ses 2 300 pièces, la demeure du Roi Soleil est l'un des monuments français les plus célèbres au monde. Construit il y a plus de 350 ans, le palais de Louis XIV accueille toujours plus de visiteurs. La barre des huit millions a été franchie pour la première fois en 2018.



Vous avez peut-être déjà visité ce château et ses célèbres jardins, mais jamais comme nous allons vous le montrer. Vous allez en découvrir les lieux les plus secrets et insolites, pour ne citer que les 35 kilomètres de canalisations parcourant le domaine et la loge du roi, à l'opéra. Des lieux exclusifs que des passionnés de ce monument vont nous présenter. Certains y travaillent, mais d'autres sont des visiteurs qui ont créé un vrai lien avec lui.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.