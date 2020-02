Les pêchers déjà en fleurs dans les Pyrénées-Orientales

A 35 jours du printemps, les fleurs de pêchers sont déjà ouvertes à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales). Elles offrent une petite touche de couleur au paysage pour le plus grand bonheur des promeneurs et des habitants. Certains craignent qu'un probable retour du gel ne gâche ce spectacle. Mais pour l'heure, les températures sont particulièrement élevées. Sur les marchés, les produits d'été réapparaissent sur les étals au détriment des produits d'hiver.



