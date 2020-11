Les pêcheurs de Saint-Jacques contents de leur saison

A Dieppe, une nouvelle zone de pêche vient d'ouvrir. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs, car elle est plus proche de la côte et l'on y trouve de la belle coquille. Bien que limitée, la saison de la coquille Saint-Jacques est indispensable pour les pêcheurs. Pour René Clapisson, cela donne un vrai coup de pouce au bilan. D'ailleurs, pour sa première pêche sur la côte dieppoise, il a ramené environ 30 pièces, soit 800 kg.



Ce mardi matin sur le marché, les coquilles pêchées par René sont vendues par sa femme Paquita. Les grosses sont à 6,50 euros et les normales à 5,50 euros, soit 50 centimes de plus qu'en 2019. Un tarif jugé raisonnable par les consommateurs au vu du travail acharné des pêcheurs. Par ailleurs, comme la sardine et le hareng, la coquille Saint-Jacques est aussi un patrimoine dieppois. Un produit qui fait partie de la culture et de l'identité de Dieppe. Il est à noter que la saison se termine en mai et que d'ici là, il faut en profiter.