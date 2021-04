Les pivoines rayonnent de couleurs dans les Alpes-Maritimes

Plante magique pour les Grecs et médicinale pour les Chinois, la pivoine a 2 000 ans. Elle est aujourd'hui un classique des jardins. En ce début de floraison, Lucile et Marcel Barault soulagent les arbustes en coupant les fleurs gorgées d'eau. Dans leur jardin d'un hectare et demi, ouvert d'habitude au public, plus de 200 pieds de pivoines agrémentent les massifs. Cette fleur, souvent de couleur rose et en forme de pompon, n'est pas si fragile. "Elles ont toujours les mêmes succès. Elles résistent bien à la sécheresse", dit Lucile. "C'est une plante merveilleuse qui sent bon", lance Marcel.