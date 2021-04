Les plages de Gironde se préparent au retour des touristes

Pour Charlie Dupont, sauveteur en mer, la saison est enfin lancée. Dès ce week-end, la surveillance des plages reprend à Lacanau. Et avec la fin des restrictions de déplacement la semaine prochaine, il s'attend à voir beaucoup de monde affluer sur le littoral. Au poste de secours, les équipements sont prêts. À partir de samedi, six sauveteurs seront installés sur place et jusqu'à 54 au plus fort de la saison estivale.