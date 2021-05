Les plages s'animent à quelques jours de l'ouverture des paillotes en Corse

Château de sable, petite baignade et bronzage sans crème solaire pour des vacancières permanentes. Ces bêtes à cornes attirent ce mercredi matin le regard des chanceux du long week-end de l’Ascension. "D’habitude, on les voit dans l’herbe verte et là, on les voit sur la plage", affirme une touriste avec gaieté. "Chaque fois, ça fait drôle de voir des vaches installées en bronzette sur la plage avec les petits veaux", lance un autre.