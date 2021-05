Les plaisanciers de retour sur le canal du Midi

Depuis la fin du confinement, la navigation sur le canal du Midi a repris. La saison peut commencer au rythme du passage des écluses. Olivier et Bernadette rêvent d'évasion. Pendant cinq mois, ils vont traverser l'Hexagone et remonter ses cours d'eau. "On va aller jusqu'à Bordeaux et on revient sur le Rhône puis, on va faire la Saône, la Bourgogne...", confie Olivier. Dans son poste d'observation, l'éclusier pilote les systèmes d'ouverture. Mais en ce début de saison, les bateaux se font rares.