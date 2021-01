Les plus belles œuvres du concours de sculptures sur neige de Valloire en Savoie

À Valloire (Savoie), il y a de la neige à revendre d'autant plus que les pistes sont ouvertes. Alors, on la sculpte, on la ponce et on la polit. La neige est en effet la matière première singulière des quinze sculpteurs et de leurs équipes venus s'affronter ce week-end pour le concours de sculpture sur neige. Sur un bloc de 50 m3, ils vont laisser parler leur folie.