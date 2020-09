Les plus belles places de France : la Place Royale de Labastide-d’Armagnac

Au cœur de Labastide-d’Armagnac (Landes) trône la Place Royale, avec ses arcades et ses passages couverts pittoresques. Ici, le décor n'a pas changé depuis le Moyen âge. Toute l'activité du village tourne autour de cet endroit. Michel, l'un des 700 habitants y tient une boutique où il vend le fameux armagnac. A 89 ans, Colette, elle, est la propriétaire du plus vieux bistrot de la place. Tous deux ont passé leur vie dans ce lieu avec des souvenirs de jeunesse plein la tête.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.