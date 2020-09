Les plus belles places de France : Eguisheim

A Eguisheim, la petite place est le point central du village. Elle est décorée par l'une des plus grandes fontaines d'Alsace. On y découvre un ancien magasin de jouets transformé en restaurant où on trouve encore des coucous fabriqués en Allemagne. C'est également une bonne adresse pour quelques spécialités locales. La tarte flambée gratinée, c'est le plat préféré des clients. Eguisheim, un village de 1 800 habitants, attire plus de 800 000 touristes chaque année.