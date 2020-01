Les plus belles rues de France (1/4) : la rue Raymond VII et ses siècles d'histoire

La cité médiévale de Cordes-Sur-Ciel règne en majesté sur le nord du Tarn. Cette bastille de relief escarpé ne peut se gravir que par une seule voie : la rue Raymond VII. Considérée comme l'une des rues les plus pentues du pays, elle traverse le village sur toute sa longueur. Pour les visiteurs, l'ascension est une épreuve. Monter cette rue, c'est plonger dans le patrimoine occitan avec ses cornemuses les plus traditionnelles.



