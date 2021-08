Les polaires et les cirés sont de sortie sur la côte d'Opale

En plein mois d'août, vous rêvez peut-être d'une plage quasi-déserte. C'est le cas à Wissant (Pas-de-Calais). Pour cause, l'été se fait discret et frais. Ce lundi, la température maximale attendue sur le sable est de 17 degrés, et pas un de plus. Il y a ceux qui ne se laissent pas tenter par le froid. Puis, il y a les plus téméraires, comme cette famille venue de Paris. Ni une, ni deux, mais tout le monde à l'eau, même si certains ne sont pas très rassurés.