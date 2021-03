Les pompiers à la rescousse pour vacciner les plus isolés en Ille-et-Vilaine

C'est le grand jour pour les aînés d'Irodouër. Ce lundi matin, ils se font vacciner contre le Covid-19. Il n'y a pourtant qu'un centre dans la commune : un camion de pompiers. "On reçoit des personnes âgées de plus de 75 ans, jusqu'à plus de 100 ans parfois. Des personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion pour la plupart d'entre elles", nous confie Marie Ourselin-Fauvel, infirmière volontaire au SDIS 35 de L'Hermitage. Une aubaine donc pour les seniors et leurs proches qui n'arrivaient pas à prendre rendez-vous dans les centres alentours.