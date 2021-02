Les potiers d’Alsace réclament une indication géographique protégée

Un geste technique et un savoir-faire à protéger. Dans un atelier familial de Soufflenheim (Bas-Rhin), on maîtrise l'art du tournage depuis 1842. Les motifs traditionnels cœur ou cigogne, toujours appliqués à la main, font toute la particularité des poteries traditionnelles d'Alsace."Il faut être précis parce que chaque pièce reste unique", explique Alexandra Houideg, céramiste à la main.

Des poteries traditionnelles cuites à plus de 1 000 degrés. Ces moules à kouglof ou ces plats à baeckeoffe typiques sont reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont largement copiés, notamment en Asie, avec des conséquences sur l'artisanat local. Face aux importations et aux prix cassés, les potiers d'Alsace veulent obtenir leur indication géographique protégée. Dans la famille de Matthieu Remmy, on travaille le grès depuis treize générations, reconnaissable à ses teintes grises et bleutées. Une IGP pourrait protéger une activité séculaire. En cas d'obtention de celle-ci, la poterie d'Alsace pourrait rejoindre la porcelaine de Limoges ou les charentaises.