VIDÉO - "J’avais beaucoup de vertiges" : les premiers riverains d’éoliennes indemnisés par la justice témoignent

NUISANCES - C’est une première en France. La justice vient de reconnaître que les éoliennes peuvent avoir des effets nocifs sur la santé de ceux qui habitent à côté. Un couple dans le Tarn va recevoir une indemnisation de plus de 100.000 euros. Il témoigne auprès de TF1.

Après six ans de bataille judiciaire, un couple de Belges installé dans le Tarn a obtenu un dédommagement de 128.000 euros de la part des exploitants des éoliennes situées à proximité de leur propriété. Cette maison au cœur du parc régional du Haut-Languedoc, qu’ils ont acheté en 2004, c’était leur rêve.

Mais entre 2008 et 2009, six éoliennes, dont la première est située à 700 mètres du domicile, sont installées, l’espacement minimal légal étant fixé à 500 mètres en France. À l’époque, le couple ne conteste pas l’implantation. Mais depuis la coupe d’un bois, en 2013, qui faisait écran entre leur maison et le parc, vivre dans leur corps de ferme est devenu un cauchemar. Le flash et le bruit des éoliennes les agressent.

Les éoliennes reconnues coupables d'effets nocifs sur leur santé

Leur santé s'est alors dégradée. "On ne dort pas bien et après on ne dort plus du tout. J’avais beaucoup de vertiges, des acouphènes, un genre de pression sur le thorax", témoigne Christel dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Elle et son mari ont ainsi vécu pendant plus de deux ans, avant de se résigner à quitter les lieux. "C’était vraiment très dur parce que c’était un peu notre projet de vie", poursuit Christel. Le couple saisit la justice en 2015. En juillet dernier, la cour d’appel de Toulouse a finalement reconnu un "trouble anormal de voisinage" induit par la proximité du parc éolien, entraînant une altération de leur état de santé. "C’est un vrai soulagement parce que finalement, c'est reconnu. Toutes ces années de combat devant les tribunaux, ce n’était pas évident", se réjouit Luc.

Pour le responsable de l’association "Toutes nos énergies", opposée à la prolifération des éoliennes, la loi doit changer. "On parle de l’acceptabilité, de rendre les éoliennes acceptables. Elles seront acceptables d’autant plus qu’on saura qu’elles ne viennent pas se coller aux habitations, qu’on renoncera à cette distance de 500 mètres qui n’est pas raisonnable et qu’on améliorera les contrôles et les normes applicables", explique Emmanuel Forichon. Aujourd’hui, le couple espère l’arrêt des éoliennes pour retourner vivre dans sa maison. Ce dédommagement, inédit en France, pourrait inciter d’autres victimes à demander réparation.

