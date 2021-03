Les Rameaux, premier temps fort de la Semaine sainte en Corse

Sur la commune de Brando et d'Erbalunga, les confrères tressent encore les palmes, à l'intérieur des murs de la chapelle de la confrérie "Sante Croce". Depuis plusieurs jours, les mains s'activent. Michel Peretti apprend aux jeunes à confectionner les palmes, un grand motif que l'on sort en procession lors de la Semaine sainte. Pour confectionner ce motif, chaque tressage porte un nom et tous ont une fonction précise. Compter dix heures pour fabriquer une palme et il est important que ce soit la même main qui l'ait tressé. Les rameaux ont une signification liturgique forte. Mais pour de nombreux croyants, ces tressages représentent une protection divine. Le plus grand rameau sera travaillé jusqu'au Mercredi saint. Faute de procession, il sera seulement exposé.