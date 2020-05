Les ranchs se remettent en selle en Camargue

Entre étang et marais, seuls les chevaux se fraient un chemin en Camargue. Avant de se mettre en selle, il faut prendre quelques précautions d'hygiène. Au pas, c'est la vitesse idéale pour admirer le paysage de l'Espiguette. Ce site naturel protégé abrite une flore et une faune uniques comme les flamants roses. Ici, la remise en selle est encore timide pour de nombreux ranchs. Mais les professionnels espèrent séduire plus de touristes avec la promesse de l'évasion.



