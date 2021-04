Les randonneurs du Finistère s'adaptent à la règle des dix kilomètres

Arpenter les sous-bois ou champs de leur commune, c'est la respiration des randonneurs de Plouzévédé (Finistère). Au final, ils ne sont même pas frustrés d'être cantonnés dans leur campagne. "Cela fait du bien de retrouver les collègues et de reprendre un peu la vie active", a lancé l'une d'eux. Se réapproprier des endroits parfois délaissés, des chemins et des vestiges publiés, c'est également l'un des avantages de la randonnée.

Pour les passionnés de la marche à pied, la restriction due à la zone des dix kilomètres est presque salutaire : "Les paysages sont beaux, il y a du bois", "je suis de la commune, mais il y a des endroits où je ne suis pas passé depuis 40 ans". Et à seulement douze kilomètres de là, le paysage vire du tout au tout. D'ailleurs, Anne et Monique mesurent leur chance de profiter de l'air marin. "Quand on n'a pas trop le moral, il suffit de venir et de se dire que ça réconcilie avec la vie quelques fois". Comme quoi, il faut s'adapter et profiter de son environnement immédiat, même si certains ont plus de chance que d'autres.