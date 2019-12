Les religieuses cisterciennes d'Auros fabriquent des santons entièrement à la main

Chaque matin, les religieuses mettent leurs tenues de travail et se rendent à l'atelier de l'abbaye du Rivet. Elles vont confectionner les santons. Environ 200 pièces de ces petites statuettes y sont produites chaque année. Et à l'approche de Noël, les commandes coulent à flots. Issus d'un bloc d'argile grossièrement taillé, les santons passent par un moulage, puis une cuisson avant d'être colorés. Une pièce coûte une dizaine d'euros, un revenu essentiel pour la communauté religieuse.



