Les religieuses de Boulaur lancent un appel aux dons via une vidéo pour développer leur ferme

A part la vocation spirituelle, les religieuses de l'abbaye de Boulaur (Gers) pratiquent l'élevage, cultivent un savoir-faire fromager ancestral et fabriquent leur propre farine. La vente de ces produits ne suffit pourtant pas à couvrir leurs dépenses. Elles projettent alors de faire construire trois ateliers agricoles, valant un million et demi d'euros. Pour ce faire, les nones de Boulaur ont posté une vidéo sur Internet en guise d'appel aux dons.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.