Les remontées mécaniques de nouveau opérationnelles

La réouverture des remontées mécaniques a été attendue pendant cinq mois à La Clusaz (Haute-Savoie). Les skieurs se sont rué pour s'offrir une première et une dernière descente de la saison. Encore vingt centimètres de neige fraîche tombée et un domaine ouvert partiellement à 2 000 mètres d'altitude pour célébrer le déconfinement, les skieurs savourent. Pour éviter l'affluence, le nombre de forfaits a été limité à 1 000 par jour. Distribués gratuitement sur Internet, ils se sont arrachés. Certains ont même dormi sur le parking pour être les premiers à l'ouverture.

Pour limiter les contacts, les skieurs doivent respecter un protocole sanitaire. Ils sont à six dans les télécabines et portent leur masque. Après une saison noire et des pertes estimées à plus de cinq milliards d'euros dans les massifs français, la station espère envoyer un message d'espoir à ses clients. "On n'a pas travaillé de tout l'hiver. On s'est dit qu'on pouvait offrir cela à nos clients", explique Jean-Philippe Monfort, directeur de l'Office de tourisme de La Clusaz.