Les Remontet, horlogers de père en fils

Ils peuvent remonter le temps et traverser les époques. Ils ralentissent les secondes et accélèrent les heures. Ce ne sont pas des magiciens mais des horlogers. Un métier évident pour ce père et ce fils. Découvrez simplement leur nom et vous comprendrez. "C'est sûr qu'en s’appelant Remontet, on pourrait se dire qu'on était prédestinés", confie Valentin Remontet.