Les réparateurs d'objets anciens (1/4) : Eva Recking offre une seconde vie aux meubles

Dans les rues de la vieille ville d'Aix-en-Provence, Eva Recking, décoratrice, a la passion de donner une deuxième vie aux vieux mobiliers. Chez l'habitant comme chez les commerçants, elle est toujours en quête de meuble à expertiser et à restaurer. Comme elle a son atelier à son domicile, elle y partage également son savoir-faire aux autres passionnés. Avec Eva, certains matériels de cuisine redeviennent utiles et à la mode. Un bon moyen de conserver ces héritages et témoins du passé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.