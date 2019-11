Les réparateurs d'objets anciens (4/4) : les vêtements d'autrefois renaissent grâce aux couturières de Pernes-Les-Fontaines

Pour les couturières du Conservatoire du Costume Comtadin de Pernes-Les-Fontaines, coudre va au-delà d'un simple loisir. C'est une véritable passion, qui par la même occasion, fait perdurer une histoire. Elles restaurent tous types de vêtements anciens et surtout les coiffes à nouer autour du cou. Ces dernières sont des accessoires emblématiques du Vaucluse qu'elles veulent absolument préserver.



