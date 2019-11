Les sanguins, un petit trésor de l'automne

Actuellement à Thorenc, dans les Alpes-Maritimes, les sanguins poussent en abondance. Il s'agit de petits champignons que l'on retrouve sous les pins. Pour certains habitants, la cueillette de ces trésors de l'automne est une vraie passion. Par ailleurs, dans le Haut Pays Niçois, beaucoup de familles continuent de préparer des conserves de sanguins à l'huile pour accompagner les repas et les apéritifs durant l'hiver.



