Les sculpteurs de glace réunis à Valloire

D'un regard sur le Grand Galibier, la glace se transforme, vit et pousse notre imaginaire aussi loin que possible. Émerveillés par cette sculpture de cinq mètres de haut, les spectateurs plongent dans un monde translucide. À coup de tronçonneuse et de fer à repasser, les artistes travaillent nuit et jour sans relâche, depuis mardi. Un travail d'orfèvre pour ces hommes et ces femmes venus de toute l'Europe. Un défi où ces sculpteurs doivent jongler avec les variations de température.