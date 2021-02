Les secrets d'un biscuit : le croquant de Nîmes

Le croquant, c'est l'histoire d'un biscuit qui valait un demi-sou. Son créateur vendait du pain qui coûtait un sou et demi. Et comme il ne pouvait pas rendre la monnaie, il a inventé ce petit biscuit. A l'étage de "La Maison Villaret", cela fait 246 ans que la recette se transmet. Ils ne sont que trois à la connaître : de l'amande, du citron, de la fleur d'oranger et un peu d'instinct.

Une pâte à peine pétrie, elle doit rester friable pour l'être ensuite sous la dent. Depuis le XVIIIème siècle, on utilise toujours les mêmes gestes et la même roulette pour réajuster. Ils leur donnent forme et le four les colore, derrière la buée, juste dorée. En deux heures, 3 000 croquants se succèdent. "C'est un plaisir de perpétuer cette tradition", affirme Rémi Brayde, le co-gérant.