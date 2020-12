Les secrets de fabrication des fruits confits traditionnels

Avec leur couleur éclatante, leur rondeur, leur transparence et surtout leur douceur en bouche, les fruits confits sont une promesse de gourmandise. Pierre Lilamand, cinquième génération de confiseur, conseille et sert ses clients avec passion. Certains sont d'ailleurs particulièrement fidèles. Pour cause, en Provence, les fruits confits sont une histoire d'héritage. Depuis 1866, grâce à la Maison Lilamand, il flotte en effet au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence une odeur de fruits et de sucre. Plus de 150 ans de savoir-faire et des gestes qui n'ont pas changé.