Les secrets de Fontainebleau, la forêt la plus visitée de France

Le plaisir de marcher, de respirer, d'écouter, de sentir... Cela fait partie de ce qui attire onze millions de visiteurs par an à Fontainebleau. C'est l'une des plus grandes forêts de notre pays. Un poumon vert de la taille de Paris, qui grandit chaque année. On y fait des rencontres insoupçonnées dans un univers surprenant et parfois même inquiétant.



