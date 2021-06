Les secrets de la pêche et de la cuisson des araignées de mer en Bretagne

La côte nord du Finistère est un véritable trésor maritime où les araignées de mer sont florissantes. En cette saison, il suffit de trouver les bons endroits pour en chasser. Pour Gilles Kerebel et son fils, c'est très facile, car c'est leur quotidien ces jours-ci. Il ne reste plus qu'à se jeter à l'eau. En quelques minutes, le père et le fils font leur première rencontre. A chaque plongée à quatre mètres de profondeur, ils découvrent un nouveau spécimen.

Gilles et son fils ont réalisé une pêche miraculeuse. Au printemps, il n'y a qu'à se pencher pour en ramasser. Ce cousin du crabe joue dans les algues et se promène sur le banc de sable. C'est la période où il vient pondre ses œufs dans les eaux plus chaudes et foisonne sur la côte.