Les secrets des rillettes de Tours

Les consommateurs les adorent au casse-croûte, avec un petit verre de vin blanc pour certains. Les rillettes de Tours sont dans les livres depuis plus de six siècles. Romain Galland se lève bien avant le soleil pour les préparer. Pendant huit heures, la viande va cuire et se défaire tranquillement. Sa particularité, c'est la cuisson à découvert. Toute l'eau de la viande va s'évaporer et une partie de la graisse va fondre. À la fin, on a un produit bien maigre et bien bon. Dans la marmite, on met uniquement les morceaux de choix.