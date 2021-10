Les secrets du cassoulet de Castelnaudary

Si au bord du canal du Midi un doute devait subsister, un coup d’œil en ville suffit à lever toute ambiguïté. Castelnaudary (Aude) est bien la capitale du cassoulet. C'est ici qu'il est né et c'est ici qu'il faut le déguster. Une charcuterie artisanale vieille d'un siècle le vend frais et fait un malheur tous les jours. Sa réputation a largement dépassé les frontières de l'Aude, et on vient de loin pour le chercher.