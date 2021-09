Les secrets du champion du monde de confitures

Il suffit de suivre les effluves sucrés de ces marmites pour le retrouver. Dans cette maison en pleine campagne se cache Vincent Beylard, meilleur confiturier du monde et il n'est pas peu fier de l'afficher. "Quand on est champion du monde, on l'est à vie. C'est une visibilité extraordinaire", précise ce maître confiturier. Dans sa boutique, les clients affluent et grâce à Internet, ses confitures font le tour du monde.