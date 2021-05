Les secrets du colombier, un délicieux gâteau aux fruits confits et amandes

C’est une tradition à Marseille : au dessert, on déguste le colombier avec toutes ses couleurs de printemps. Il illumine les pâtisseries à chaque week-end de Pentecôte. "On en mange rarement (...) juste pour Pentecôte", affirme d'ailleurs une cliente de la boulangerie-pâtisserie Montaigne.

La recette, seuls quelques Marseillais l’ont gardée précieusement. C’est le cas de David Sauteur et Patrice. Ils ont préparé le biscuit : une génoise au kirsch. La recette est assez simple avec de la farine, de la poudre d’amande, des œufs et des fruits confits. L’étape la plus délicate consiste à enrober la génoise avec des amandes torréfiées et colorées qui adhèrent au biscuit grâce à un nappage abricot.