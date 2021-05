Les skieurs s'offrent une première et une dernière descente à La Clusaz

Il aura fallu ressortir les bonnets et les combinaisons, oublié la verdure printanière, pour retrouver la blancheur immaculée de la haute montagne. À 2 000 mètres d'altitude, le domaine skiable de la Clusaz (Haute-Savoie) se déconfine et les skieurs exultent.

Pour attirer les clients, les forfaits sont exceptionnellement gratuits. Leur nombre est limité à mille personnes. Venue d'Alsace, une famille a dormi sur le parking pour être parmi les premiers. "Sur un coup de tête ! Voilà, on s'est dit, on va venir skier pour la dernière fois", raconte la mère de famille.

Préparé en octobre, le protocole sanitaire est appliqué : port du masque obligatoire et pas plus de six personnes en cabine. "On essaie de limiter les regroupements face-à-face, plutôt un regroupement les uns derrière les autres pour la distanciation d'un mètre", explique Éric Berquet, responsable aux remontées mécaniques de la Clusaz.