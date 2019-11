Les soupes typiques des régions(1/4): la soupe aux endives, un plat simple et économique

Les endives, également appelés chicons, sont des légumes lumineux qui font briller les étales d'automne. Avec les pommes de terre, ils constituent de bons ingrédients pour concocter une soupe. À Dunkerque, Catherine nous révèle la recette de ce plat à la fois typique et économique qui se transmet dans les familles dans les régions. Pour limiter l'amertume de l'endive, son cœur doit être retiré. Découvrez la préparation de la soupe en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.