Les stations dans les Pyrénées ouvrent avec deux semaines d'avance

Cela faisait deux ans, qu'ils attendaient de refaire ce mouvement. Alors, même la météo maussade ne gâche pas leur plaisir. "On voulait voir la neige et faire skier les petits. Ça nous a beaucoup manqué l'année dernière", lance une passante. Mais pour avoir le droit de retrouver les sommets, en plus de son forfait, il faut un pass sanitaire et un masque à certains endroits de la station. "C'est un contrôle du pass sanitaire aux remontées mécaniques. Aux caisses, on ne le contrôle pas. Ensuite, c'est le port du masque sur les remontées mécaniques", explique Jean-François Esquerre, directeur de la station de ski de Gourette.