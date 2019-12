Les traditionnels concerts de Noël, un moment privilégié en Alsace

Les chorales de Noël sont une tradition encore très présente dans la région alsacienne. Les chants qui résonnent dans les églises ont traversé les époques. Des cantiques connus aux airs contemporains, ils demeurent inchangés pour célébrer Noël et l'Avent. La préparation de ces concerts de Noël, tant attendus de tous, a nécessité des heures de répétitions et de travail. Et les émotions sont au rendez-vous, un bonheur partagé entre choristes et spectateurs.



