Les traditions d'outre-mer (2/4) : le marché de Cayenne, un passeport vers la culture guyanaise

C'est le plus grand marché de Guyane et l'un des plus beaux du pays : le marché de Cayenne. Cosmopolite, il est installé sur la Place du Coq depuis 1907. On y trouve de tout : tubercules, légumes et surtout des fruits. Les poissons, eux, ne manquent pas de clientèle, tant ils sont les rois de la gastronomie guyanaise. Grâce au savoir-faire de la communauté Hmong, on peut également acheter des plantes médicinales.