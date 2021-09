Les vacanciers de septembre profitent d’un temps d’août dans les Landes

Ce lundi matin à 10h, il fait déjà 25° C. A Biscarrosse (Landes), le meilleur endroit pour trouver un peu de fraîcheur, c’est bien sûr au bord de l'eau. Une famille originaire du Cherbourg (Manche) a choisi le mois de septembre pour partir en vacances. Un choix plutôt payant cette année. "On en profite d'y aller hors vacances scolaires, il y a moins de monde et on est tombé sur la bonne semaine", se réjouit la mère. Un peu plus loin, dans la forêt landaise, ce sont les retraités qui en profitent. Les aires de camping-cars affichent presque complet.