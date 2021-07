Les vacanciers font le plein de soleil en Corse

L'eau et le sable rendent les touristes heureux à Pietrosella (Corse-du-Sud). Le programme des vacances est déjà très précis. "Si on peut, on mange à la paillote, on prend un petit bain, on bouquine et on sort manger une glace", affirme une vacancière. En plein cœur de l'été pour fuir le monde, un couple a opté pour une plage cachée. Ils ont choisi l'endroit pour le calme. "C'est pour éviter les gens les uns sur les autres. On est bien", déclare l'un d'eux.