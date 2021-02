Les vacanciers profitent du beau temps à Saint-Jean-de-Luz

Les vacanciers sont venus profiter du soleil ce vendredi matin à la plage de Saint-Jean-de-Luz ( Pyrénées-Atlantiques). Il y fait déjà 20 °C. Au programme de la journée pour certains : châteaux de sable et pieds dans l'eau. "On se croyait presque en été. C'est très agréable", se réjouit un visiteur. De plus, le masque n'est pas obligatoire sur le sable et les familles apprécient de prendre l'air sans avoir à le porter. Pour d'autres, les vacances se terminent par une dernière journée ensoleillée et une pointe de nostalgie. "Ça fait du bien, mais c'est toujours trop court", révèle l'un d'eux.