Les vacanciers profitent du grand air en Isère

Ni océan, ni haut sommet, mais un petit étang niché dans la verdure… et si ce début de vacances ressemblait à ça ? "C’est calme, on est loin de tout. C’est reposant en fait", décrit un père de famille. Un camping loin des foules, au grand air, c’est aussi là que Gilles et Danielle ont emmené leurs petits-enfants. Pêche pour monsieur et lecture pour madame.