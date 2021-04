Les vaches landaises, des ruminantes au sang chaud

Michel Agruna est l'un des plus anciens éleveurs de vaches landaises. Il sait parfaitement comment faire grandir la trentaine de veaux qu'il a eu cette année. À 78 ans, il garde toujours une belle souplesse. C'est peut-être grâce à son passé d'écarteur et de sauteur aux concours de courses landaise, de gymnaste aux pompiers de Paris, ou encore plus tôt, de gamin passionné le jour de fête à Bayonne. Ces événements sont immortalisés sur quelques photos.

Des années de pratique puis la reprise d'un élevage, Michel devient "ganadero". Il travaille avec "Intervilles" pendant 20 ans et entraîne des vaches d'exception pour les championnats de course landaise. "On n'élève pas pour la viande. On élève pour la bravoure et la combativité qu'a la bête dans l'arène. C'est la seule chose qui nous intéresse", confie-t-il.