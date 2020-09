Les vendanges avec des chevaux en Médoc

Au château de Pontet-Canet (Gironde), une nouvelle journée de vendange débute, au petit matin, au rythme des sabots. A l'écurie, Lisa et Baron, un cheval de trait de neuf ans, entament leur travail. Après la cueillette, ce sont eux qui devront acheminer la récolte. Alfred Tesseron, le propriétaire du domaine, estime qu'il faut revenir à une agriculture plus naturelle. Il vendange à la main et cultive la moitié de son domaine avec des chevaux.



