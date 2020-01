Les vendanges de la Saint-Sylvestre à Viella, une soirée insolite et féerique

À Viella, les habitants ont honoré la tradition des dernières vendanges de la Saint-Sylvestre. Avec des flambeaux, ils se sont rendus dans les vignes le soir du réveillon pour cueillir les raisins destinés à la production du Pacherenc-du-vic-bilh. Bien que les fruits soient flétris et que les grappes semblent desséchées, ils sont savoureux. Après la récolte, les producteurs laissent le vin vieillir en barriques. Un processus qui lui confère sa couleur dorée, ainsi que son goût moelleux et liquoreux.



