Les vendanges ont déjà commencé dans les Pyrénées-Orientales

C'est le fruit d'un travail acharné. Au pied des montagnes pyrénéennes, les premières vendanges ont démarré tôt ce jeudi matin. "Le raisin est sain, c'est le plus important. Quand on travaille à la vigne et qu'on rentre une belle vendange, c'est toujours une satisfaction", se réjouit un viticulteur. Pendant deux mois, plusieurs tonnes de raisins vont être ramassées à la main précautionneusement. "On évite d'abîmer la grappe et de faire tomber les raisins", explique un autre.