Les villages du Languedoc : un grand bol d'air à Olargues

Au pied du massif du Caroux, accroché sur son piton rocheux, Olargues, avec ses maisons en pierres, a le charme des petits villages médiévaux. Classé parmi Les plus beaux villages de l'Hexagone, l'odeur du pain chaud attire en se promenant dans les ruelles. Tous les habitants vous le diront, la boulangerie impressionne. Et à la campagne, on ne plaisante pas avec la qualité du pain.



Depuis sa construction au Moyen Âge, Olargues avait vocation à développer le commerce. Une tradition qui a perduré au fil du temps. Au XIIe siècle, le village a été fondé au croisement de deux routes commerciales. Pour traverser une rivière, il a fallu construire un pont avec une arche de 32 mètres et une largeur de 2m20. Une prouesse technique à l'époque.



Au point le plus haut, au pied d'une ancienne tour de défense, l'endroit est relativement facile d'accès et très défendable. Environ 700 habitants y vivent actuellement. Et la plupart ont fait leur premier apprentissage avec Maguy Guiraud. À la retraite, elle a voulu rester à Olargues et continue d'être très attachée à son école. La confection de pâte de coings est l'un de ses passe-temps favoris en cette saison.